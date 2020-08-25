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Газета "Кишиневские новости"

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Трамп спешит с вакциной от Covid-19, чтобы повысить шансы на выборах

25 августа
23:36 2020
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Ведущий ученый-медик США Энтони Фаучи предостерег правительство страны от поспешности разрешения на использование вакцины против Covid-19, передает Reuters.

По мнению Фаучи, поспешность в разработке вакцины и давление со стороны правительства могут негативно повлиять на процесс создания эффективного лекарства. Вакцина должна пройти тесты на безопасность и действенность, прежде чем войти в использование. Около 10 000 человек выступили волонтерами для проверки вакцины на себе, однако американские агентства сообщают о необходимости проведения тестов минимум на 30 000 человек.

Президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о своих планах одобрить вакцину до окончания всех тестов. Многие связывают поспешность такого решения с возможным повышением шансов Трампа на переизбрание на ноябрьских президентских выборах, в случае эффективности препарата.

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