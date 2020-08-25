Астрологи обозначили ту сферу жизни каждого знака зодиака, в которую осень принесет ветер перемен

Планы ОВНА

Не снижающие активности Овны будут успешно реализовывать свои грандиозные планы, и у них обязательно все получится! Кроме того, осень благотворно повлияет на их личную жизнь.

Здоровье ТЕЛЬЦА

Из-за хронической усталости здоровье станет приоритетом номер один для Тельцов. Чтобы не упустить благодатное осеннее время им придется пересмотреть свой рабочий график и найти время для полноценного отдыха.

Знакомства БЛИЗНЕЦОВ

Коммуникабельным Близнецам осень подарит массу полезных знакомств. Кому-то это поможет найти перспективную работу, а кто-то найдет дополнительные источники заработков.

Риск РАКА

Для Раков эта осень станет очень благодатной! У них есть все для того, чтобы круто изменить жизнь, но придется переступить через себя – Раки почти никогда не рискуют, а тут придется! В новую жизнь придет и большая Любовь!

Сложности ЛЬВА

Осень выдастся непростой для Львов. Но они не привыкли отступать. Победы будут трудными, но тем ценнее будут и призы, которые получат Львы, покоряя вершину за вершиной.

Ответственность ДЕВЫ

Очень плодотворный рабочий период ждет Дев. Им очень часто придется брать ответственность на себя, зато результаты этого не заставят себя ждать – финансовое состояние Дев осенью существенно улучшится.

Окружение ВЕСОВ

Этой осенью Весам придется проредить свое окружение. Они наконец поймут, что среди друзей, близких, коллег есть люди, не дающие им двигаться вперед. Расставшись с такими «элементами», Весы вдохнут счастье полной грудью!

Репутация СКОРПИОНА

Укрепление репутации станет главной задачей Скорпионов этой осенью. На ее достижение они бросят все силы и цели достигнут. А вместе с победой придут и значительные бонусы, и приятные «плюшки».

Выбор СТРЕЛЬЦА

Этой осенью Стрельцам придется сделать непростой выбор. От правильности принятого решения будет зависеть чрезвычайно много. Интуиция редко подводит Стрельцов, потому смело идите за своими ощущениями – не ошибетесь!

Бюджет КОЗЕРОГА

Осенью Козероги озаботятся собственным бюджетом, а точнее его укреплением. Но финансы магически действуют на них, потому в погоне за деньгами очень важно не забыть, что не они главные в вашей жизни – есть еще родные и близкие люди!

Праздник ВОДОЛЕЯ

У любителей веселья Водолеев не будет повода расстраиваться. Красочная осень подарит им яркие знакомства и интересные развлечения. Да и друзья всегда готовы поддержать любые инициативы Водолеев.

Уверенность РЫБ

Чтобы жизнь Рыб заиграла новыми красками, осень укрепит их уверенность в себе. В этот период Рыбы окажутся в привычных для себя водах и смогут обеспечить себе приличный доход, который будет постоянно пополняться из нескольких источников.