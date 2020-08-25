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Газета "Кишиневские новости"

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Африка избавилась от полиомиелита

25 августа
23:31 2020
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По заявлению независимой организации Африканского региона, континенту удалось побороть страшную болезнь – полиомиелит, сообщает ВВС.

Долгие годы инфекционное заболевание полиомиелит, вызывающее спинномозговой паралич у детей в возрасте до 5 лет, терроризировал Африку. Современной медицине не известно способа лечения болезни, однако существует вакцина, эффективно защищающая детей от возможного развития полиомиелита.

На сегодняшний момент случаи полиомиелита регистрируются только в Афганистане и Пакистане. Последним африканским государством, объявившим избавление от болезни, стала Нигерия. Менее 10 лет назад половина всех случаев полиомиелита в мире была зафиксирована именно в Нигерии.

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