По заявлению независимой организации Африканского региона, континенту удалось побороть страшную болезнь – полиомиелит, сообщает ВВС.

Долгие годы инфекционное заболевание полиомиелит, вызывающее спинномозговой паралич у детей в возрасте до 5 лет, терроризировал Африку. Современной медицине не известно способа лечения болезни, однако существует вакцина, эффективно защищающая детей от возможного развития полиомиелита.

На сегодняшний момент случаи полиомиелита регистрируются только в Афганистане и Пакистане. Последним африканским государством, объявившим избавление от болезни, стала Нигерия. Менее 10 лет назад половина всех случаев полиомиелита в мире была зафиксирована именно в Нигерии.

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