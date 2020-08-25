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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Австралийские ученые призывают пить больше кофе

25 августа
23:26 2020
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Это поможет избежать рака печени

В последние годы целым рядом исследований доказано положительное влияние кофе на состояние здоровья человека. В числе таких факторов – уменьшение угрозы рака печени.

Команда австралийских исследователей составила математическую модель соответствия употребления кофе и смертности от рака печени. Получилось, что, если бы каждый житель планеты пил ежедневно по две чашки кофе, риск развития этой опасной патологии уменьшился бы почти на сорок процентов, а риск летального исхода – почти на пятьдесят. Если же удвоить количество употребленного напитка, цифры были бы другие – 41% и 71% соответственно.   

Ученые рекомендуют медикам начать пропагандировать кофе в качестве профилактики рака печени, сообщает телеканал «Доктор».

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