Это поможет избежать рака печени

В последние годы целым рядом исследований доказано положительное влияние кофе на состояние здоровья человека. В числе таких факторов – уменьшение угрозы рака печени.

Команда австралийских исследователей составила математическую модель соответствия употребления кофе и смертности от рака печени. Получилось, что, если бы каждый житель планеты пил ежедневно по две чашки кофе, риск развития этой опасной патологии уменьшился бы почти на сорок процентов, а риск летального исхода – почти на пятьдесят. Если же удвоить количество употребленного напитка, цифры были бы другие – 41% и 71% соответственно.

Ученые рекомендуют медикам начать пропагандировать кофе в качестве профилактики рака печени, сообщает телеканал «Доктор».

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