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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Во Франции придумали защитную маску, позволяющую читать по губам

25 августа
23:21 2020
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Она облегчит жизнь глухонемым в период эпидемии

В центре маски сделано своеобразное прозрачное «окошко», через которое видны губы того, кто маску носит. И людям с нарушением слуха и речи легко читать по губам собеседника. «Окошко» изготовлено из поливинилхлорида, и на него изнутри нанесен специальный состав, благодаря чему этот прозрачный экран не запотевает. Сама же маска выполнена из специальной фильтрующей ткани, выдерживающей два десятка стирок.

Маска плотно сидит на лице благодаря эластичным петлям-креплениям или затяжкам на липучках. А придумала подобную маску одна из жительниц Тулузы, лишенная слуха, передает ТАСС.

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