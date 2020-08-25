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Газета "Кишиневские новости"

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В ВОЗ предположили, сколько продлится пандемия

25 августа
23:21 2020
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Эксперты предположили, что на победу над инфекцией потребуется меньше двух лет

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, медики сегодня располагают необходимыми технологиями и познаниями для победы над инфекцией.

Он привел в пример эпидемию печально знаменитой «испанки», которая властвовала на планете в течение двух лет. Но нынешний уровень развития медицины несопоставим с тем, какой был сто лет назад. Это дает надежду на то, что ликвидировать пандемию удастся быстрее, чем в начале прошлого века, несмотря на то, что люди стали гораздо мобильнее и процессы глобализации способствуют ускоренному распространению вируса, сообщает ТАСС.     

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