В ВОЗ предположили, сколько продлится пандемия
Эксперты предположили, что на победу над инфекцией потребуется меньше двух лет
Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, медики сегодня располагают необходимыми технологиями и познаниями для победы над инфекцией.
Он привел в пример эпидемию печально знаменитой «испанки», которая властвовала на планете в течение двух лет. Но нынешний уровень развития медицины несопоставим с тем, какой был сто лет назад. Это дает надежду на то, что ликвидировать пандемию удастся быстрее, чем в начале прошлого века, несмотря на то, что люди стали гораздо мобильнее и процессы глобализации способствуют ускоренному распространению вируса, сообщает ТАСС.
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