Эта древняя система оздоровления доказала свою эффективность

Четверть жителей Европы и США среднего возраста страдает от мерцательной аритмии. На «совести» этой болезни почти треть всех инсультов, она значительно снижает качество жизни больных и сильно увеличивает риск смерти пациентов.

Ученые из Европейского общества кардиологов обнаружили дополнительный фактор лечения, способствующий улучшению состояния пациентов. Им оказалась йога.

Исследование длилось пять лет, под наблюдением находились более 580 больных. Сначала пациенты в течение трех месяцев жили так, как привыкли. Затем в течение следующих четырех месяцев они через день по полчаса занимались йогой с тренером, а многие продолжали занятия дома самостоятельно.

И во время первого, и во время второго периодов испытуемые вели дневники, где фиксировали приступы болезни и информацию о своем общем самочувствии и настроении. Выяснилось, что занятия йогой положительно действовали на состояние пациентов, количество приступов аритмии сократилось вдвое по сравнению с периодом, когда занятия не проводились, и среднее кровяное давление существенно снизилось.

Вывод ученых: йога может служить эффективным дополнением к традиционным методам терапии аритмии, к тому же заниматься можно и в домашних условиях, сообщает «Medical Xpress».

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