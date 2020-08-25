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Газета "Кишиневские новости"

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В Лондоне придумали безопасный костюм для Санта Клауса

25 августа
19:36 2020
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Эпидемия эпидемией, а Рождество по расписанию

Это только кажется, что до конца года еще далеко. Вот-вот вступит в свои права осень, а там и до Рождества рукой подать. Но вряд ли к тому моменту коронавирус отступит. Значит, надо позаботиться о том, чтобы дети получили свои подарки и не подвергались при этом опасности заразиться.

В Лондоне уже четверть века действует компания «Министерство развлечений», специализирующаяся на организации зимних праздников. Здесь решили добавить к традиционному костюму Санта Клауса специальную защитную маску. Изготовлена она в стиле наряда дедушки – из красного бархата – и оторочена мехом.  

Предусмотрено, что дети во время представлений будут рассажены на расстоянии социальной дистанции – не менее двух метров друг от друга и от зимнего волшебника. А подарки будут брать сами из специальных саней, передает «МИР 24».   

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