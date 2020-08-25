Если во второй тур президентских выборов выходят Игорь Додон и Майя Санду, действуюший президент победит с результатом 56,2%. Таковы данные социологического исследования «VOX POPULI – август 2020», реализованного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

При этом лидер ПДС Майя Санду набирает 43,8%. Опрос проводился с 5 по 20 августа 2020 года, выборка составила 1191 человек из 83 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

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