АО «Молдовагаз» инициирует процедуру снижения тарифов на природный газ для конечных потребителей с сентября нынешнего года. Об этом глава «Молдовагаз» Вадим Чебан проинформировал президента на прошедшей встрече.

«Рассмотрели с ним вопросы, касающиеся газоснабжения страны и в целом ее энергетической безопасности. В частности, обсудили начало переговоров с «Газпромом» о подписании трехлетнего контракта на поставку топлива в нашу страну. Отметили, что есть предпосылки для снижения тарифов на природный газ для потребителей в IV квартале 2020 года. Кроме того, говорили о корректировке инвестиционной программы и газификации населённых пунктов в 2020 году, которая была увеличена на 34 млн. леев – с 18 до 52 млн», – отметил президент после встречи с Чебаном.

Также, глава государства обсудил с Вадимом Чебаном проблему задолженностей за природный газ, в том числе приднестровского региона, и вопросы по внедрению третьего энергетического пакета Евросоюза.

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