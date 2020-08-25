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Газета "Кишиневские новости"

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Церкви и администрации президента более всего доверяют жители Молдовы

25 августа
12:31 2020
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Таковы данные социологического исследования «VOX POPULI – август 2020», реализованного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы

Согласно опросу, церковь пользуется доверием 63,5% населения, а администрация президента – 51,2%. На третьем месте находятся мэрии – 46,4%, за которыми следуют СМИ – 35,8%.

Правительству доверяют 30,4% респондентов, а парламенту – 19,1%. Замыкают рейтинг политические партии, которым доверяют только 14,3%.

Опрос проводился с 5 по 20 августа 2020 года, выборка составила 1191 человек из 83 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

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