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Газета "Кишиневские новости"

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Триста долларов – средний заработок приднестровца

24 августа
19:41 2020
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По данным службы статистики, среднемесячная зарплата работников региона в июне 2020 года составила 4914 рублей (305 долларов США), сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Это на 5,7 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшие заработки в городе Днестровск, многие жители которого работают на Молдавской ГРЭС. Там в среднем получают 5848 рублей. Наименьшая оплата труда в аграрном Каменском районе – 3541 рубль. Больше всего, традиционно, получают работники банковской сферы и единственной фирмы в Приднестровье, обеспечивающей мобильную связь – «Интерднестрком». Меньше всего заработки у учителей, врачей и воспитателей детских садов.

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