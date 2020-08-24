Прожиточный минимум на левом берегу Днестра в августе, по сравнению с прошлым месяцем незначительно уменьшился, это объясняется деинфляционными процессами, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В регионе несколько снизились цены на продукты питания, и это удешевило жизнь. Министерство социальной защиты определило, что 1547 приднестровских рублей в месяц – это средний прожиточный минимум. Он состоит на 49,9% из набора продуктов, 19,6% непродовольственных товаров, а также жилищно-коммунальных, транспортных и иных услуг. Курс приднестровского рубля к доллару 16.1:1.

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