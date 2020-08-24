Понедельник, 24 августа 2020, 17:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Приднестровье дешевеют продукты питания

24 августа
15:11 2020
Версия для печати

Прожиточный минимум на левом берегу Днестра в августе, по сравнению с прошлым месяцем незначительно уменьшился, это объясняется деинфляционными процессами, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В регионе несколько снизились цены на продукты питания, и это удешевило жизнь. Министерство социальной защиты определило, что 1547 приднестровских рублей в месяц – это средний прожиточный минимум. Он состоит на 49,9% из набора продуктов, 19,6% непродовольственных товаров, а также жилищно-коммунальных, транспортных и иных услуг. Курс приднестровского рубля к доллару 16.1:1.  

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 24 по 30 августа

Какие знаки зодиака могут полностью положиться на свою интуицию

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61+0,41%
EUR19,67+0,77%
GBP21,79+0,60%
UAH0,60+0,32%
RON4,06+0,82%
RUB0,22+1,08%

Курсы валют в MDL на 24.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд