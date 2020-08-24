Законопроект, предусматривающий поддержку сельхозпроизводителей, отправлен для ознакомления в МВФ, а на заседании кабмина 2 сентября он будет одобрен и отправлен в парламент. Об этом сообщил премьер Ион Кику после совещания в администрации президента.

Среди мер, включенных в документ, числятся возмещение НДС по оплате налогов на зарплату и земельных налог, субсидирование процентных ставок по всем кредитам аграриев, мораторий на налоговые проверки сельхозпредприятий.

«Документ отправлен МВФ для координации, затем следует его одобрение на заседании правительства на следующей неделе. Сразу после этого он поступит в парламент», – заявил Кику.

Премьер-министр напомнил, что Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве уже одобрило первые выплаты компенсаций для фермеров, пострадавших в результате стихийных бедствий.