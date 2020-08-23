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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 24 августа

Что нам готовит день грядущий – 24 августа
23 августа
22:46 2020
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Луна в знаке Скорпион. В этот день может быть заложена основа для дальнейших побед

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 24 августа?

День очень ответственный и, если постараетесь, станет очень значительным в вашей жизни. В этот день может быть заложена основа для дальнейших побед, для будущего благосостояния. Потому самое время ставить высокие цели, планировать масштабные проекты, браться за их реализацию и побеждать! У вас для этого все есть. Если вы уже озадачены большим объемом работ, то самое время пересмотреть их и расставить приоритеты, отсеять менее значимое на потом и сделать упор на самом главном. Не сомневайтесь в своих силах, будьте решительными, при этом не пренебрегайте жизненными принципами, которым всегда следовали. Хорошо бы не поддаваться влиянию окружающих.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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