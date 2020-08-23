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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 940 смертей

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 940 смертей
23 августа
22:11 2020
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В течение прошедшего дня, 23 августа, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 44-летняя женщина из Глодянского района, 67-летняя женщина из Сынжерейского района, 66-летний мужчина из Сорокского района, 67-летняя женщина из района Дрокия, 53-летняя женщина из Криулянского района. На вечер 23 августа 23262 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 940 человек умерли от инфекции.

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