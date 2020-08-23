К Земле приближается астероид, он пролетит мимо нашей планеты за день до выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, сообщает ТАСС.

Ученные из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства считают низкой вероятность столкновения с космическим объектом. Он подлетит к Земле на расстояние 420 тысяч километров. Возможность того, что он врежется в нашу планету – 0,41%. Но все же такой вариант существует, и тогда данное происшествие может отразиться на результатах выборов президента США. Любопытно, такой поворот событий, как в свое время вмешательство России в предвыборную кампанию, будут обсуждать на совместном заседании Конгресса и Сената?

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