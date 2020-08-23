Воскресенье, 23 августа 2020, 00:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Астероид может вмешаться в выборы президента США

23 августа
19:11 2020
Версия для печати

К Земле приближается астероид, он пролетит мимо нашей планеты за день до выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, сообщает ТАСС.

Ученные из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства считают низкой вероятность столкновения с космическим объектом. Он подлетит к Земле на расстояние 420 тысяч километров. Возможность того, что он врежется в нашу планету – 0,41%. Но все же такой вариант существует, и тогда данное происшествие может отразиться на результатах выборов президента США. Любопытно, такой поворот событий, как в свое время вмешательство России в предвыборную кампанию, будут обсуждать на совместном заседании Конгресса и Сената?

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 24 по 30 августа

Большая и счастливая любовь ждет три знака зодиака в сентябре

Каким знакам зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,500,00%
EUR19,46+0,01%
GBP21,59–0,03%
UAH0,600,00%
RON4,01–0,13%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 23.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд