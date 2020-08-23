Владимир Зеленский в эфире телеканала Euronews решил дать Александру Лукашенко несколько дельных советов.

Основной из них – в Белоруссии надо повторно провести президентские выборы, при этом на них необходимо пригласить как можно больше наблюдателей из Европы, США, России да хоть из Центральноафриканской республики. «Я бы сказал народу Беларуси: “Пожалуйста, выбирайте, кого хотите”. И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю», – фантазировал Зеленский. При этом официально Киев не признал результаты выборов президента в Белоруссии.

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