Вот и закончилось жаркое лето. Кого-то порадует скорая утренняя свежесть и прохлада, а кто-то с сожалением вздохнет, вспоминая брызги волн и обжигающий ноги горячий морской песок. Но расстраиваться повода нет, ведь яркое разноцветье лета сменит не менее красочная осень.

Сентябрь всегда был месяцем возрожденной активности, когда все загорелые и отдохнувшие возвращаются к делам. Возобновляются деловые связи, оживает деловая среда. И Вселенная не осталась в стороне – она подготовила не только испытания, но и подарки, в том числе финансовые.

Так кого же ждет денежный сентябрь? На кого прольется золотой дождь?

Интенсивный период для РАКА

Представителям этого знака всегда приходится много работать. Сентябрь не станет исключением из правил. Но именно оценив упорство Раков, в сентябре Вселенная подготовила им сюрприз – щедрую денежную награду и светлые перспективы в той области, которой они заняты. Ракам предложат новый проект, и, несмотря на уже имеющуюся нагрузку, его придется взять в работу. Трудиться придется больше и интенсивнее, но результативный проект очень скоро принесет свои плоды, и они будут щедры, как никогда.

Деловой партнер для ДЕВЫ

Совершенно неожиданно финансовое благополучие прольется в сентябре на Дев. Причем виной тому будут былые заслуги – в начале месяца деньги придут за проделанную ранее работу. На такой приятной волне Девы смогут рассмотреть еще несколько перспективных возможностей, которые помогут проявить себя и неплохо заработать. Вот только на радостях не стоит снижать активность, а хорошо бы браться за новые дела и искать надёжных деловых партнеров.

Крепкая команда для СКОРПИОНА

Благополучные Скорпионы добиваются в жизни очень многого, правда, часто используя запрещенные «укусы». Для конкурентов, которых переиграть невозможно, у Скорпионов есть жало. Да, это не очень честно, зато очень действенно. Только не в сентябре! Про жало придется забыть, так как нужно собрать слаженную и крепкую команду, с которой можно будет осуществить крупный проект, стоимость которого будет неприлично высокой. Далее интуиция и удачные инвестиции – золотой дождь вам обеспечен!

Творческие замыслы для ВОДОЛЕЯ

Если Водолеи смогут побороть свою лень, то сентябрь станет для них лишь началом успешного пути, усеянного золотом. Водолеи – люди творческие, их мозг не знает покоя, генерируя массу идей. Вот только до реализации их прекрасных идей часто дело не доходит. Они мечтают попробовать себя в совершенно другом деле, но храбрости уйти от привычной жизни не хватает. Побольше смелости и креатива, и вы в шоколаде…, нет – в золоте! И с перспективой благополучия на много лет вперед.

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