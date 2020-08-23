В Кишиневском историческом музее открылась выставка, посвященная 75-летию ансамбля народного танца «Жок», сообщает publika.md

Коллектив родился в Тирасполе в 1945 году. Его наиболее известным руководителем был Владимир Курбет. При нем ансамбль вышел на пик известности, коллектив узнавали на всех континентах. «В нашей кладовой хранятся примерно три тысячи костюмов. За всю историю ансамбля, за эти 75 лет, было поставлено около 80 танцев», – рассказывала корреспонденту телеканала директор ансамбля Алена Стрымбяну. Выставка костюмов танцоров «Жока» в музее продлится месяц.

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