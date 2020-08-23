На YouTube канале можно посмотреть ролик, рекламирующий Службу внешней разведки(СВРУ) Украины, сообщает «Военное обозрение».

Эпохальное видео назвали «Украинский 007». По сюжету этот самый агент выполняет некое задание за границей. За ним бегают какие-то бородатые мужики, но шпион успевает передать добытую информацию получателю и скрыться от преследователей. Причем файлы разведданных идут через орбитальную космическую станцию очень похожую на «Мир», затопленный в Тихом океане в 2001 году. Комментарии к ролику в сети были просто убийственные, большинство просмотревших “бессмертное творение” пришли к выводу: самая лучшая разведка это та, о которой вообще никто ничего не знает. Через некоторое время функцию, дающую возможность оценить видео, отключили.

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