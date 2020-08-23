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Газета "Кишиневские новости"

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Мир в ожидании голода «библейских масштабов»

Мир в ожидании голода «библейских масштабов»
23 августа
13:41 2020
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Глава Всемирной продовольственной программы при ООН, базирующейся в Риме, Дэвид Бисли в интервью ТАСС заявил, что для предотвращения голода «библейских масштабов» в ближайшие полгода организации потребуется около пяти миллиардов долларов.

В Латинской Америке число нуждающихся в продуктах питания возрастет на 269%, в Восточной Азии на 135% а Южной Африке – на 90%, полагает Бисли. «Голод в мире находится на заоблачном уровне, и, если не начать действовать немедленно, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы», – уверен глава Всемирной продовольственной программы. По его словам, самая критическая ситуация на сегодня складывается в Бангладеш, Южном Судане, Йемене и Ливане, этим странам нужно было увеличить помощь еще вчера.

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