Депутат парламента, теперь уже бывший член Демократической партии Евгений Никифорчук, рассказал Unimedia.info о том, что о своем исключении из рядов формирования узнал из пресс-релиза.

По словам народного избранника, председатель Демпартии Павел Филип лично принял решение выгнать его и Владимира Андронаки из ДПМ. Вопрос обсуждался кулуарно, без приглашения «виновных». Самая большая проблема политформирования – его председатель, уверен Никифорчук. «Если бы Павел Филип покинул партию, то, уверяю вас, что сегодня во фракции ДПМ было бы 29 депутатов, а не 11. И с моей точки зрения, да, единственная проблема Демократической партии – это провалившийся Павел Филип. Для сохранения команды он ничего не сделал, только разрушал», – заявил депутат. Он также утверждает, что и дальше будет поддерживать в парламенте правительство, возглавляемое Ионом Кику.

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