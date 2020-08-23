Президент Игорь Додон приветствовал участников автопробега «Бессмертного полка» из Кишинева в Шерпень по случаю 76-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

«Поздравил всех с этой датой и отметил, что подобные события способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие в нашей стране», – отметил президент.

В автопробеге участвуют около 200 ретро-автомобилей, включая те, что побывали на полях сражений Великой Отечественной войны.

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