Премьер Ион Кику сообщил в ходе брифинга для СМИ о том, что дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственного сектора обойдутся в 1,65 млрд леев, что на 700 млн леев больше в сравнении с прошлым годом.

Премьер считает, что до конца года потребуется оказать дополнительную поддержку этой сфере, и, возможно, выделенная сумма 1,65 млрд леев еще увеличится, если это будет нужно для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Напомним, что правительство на этой неделе увеличило с 200 до 300 млн сумму выделяемых фермерам компенсаций. Так, за каждый гектар сельхозпроизводители получат от 1100 до 3800 леев. Министр сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что деньги будут доступны в течение двух недель.

Глава кабмина уточнил, что во время встречи с аграриями, договорились и об иных мерах поддержки: субсидировании кредитов, возмещении НДС для выплаты налоговых обязательств на зарплаты, компенсации земельного налога.

В то же время государство возьмет на себя расходы по реэшелонированию долгов за технику, приобретенную у госпредприятий.

Также до 31 декабря 2020 года вводится мораторий на налоговые проверки для сельхозпредприятий. Законопроект должен быть одобрен в ближайшее время правительством и отправлен в парламент.

Кроме того, кабмин готовит законопроект о реэшелонировании долгов аграриев перед банками и небанковскими учреждениями. Однако его предстоит согласовать с МВФ.

Отметим, что фермеры уже сообщили, что прекращают протесты и возвращаются к работе.