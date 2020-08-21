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Газета "Кишиневские новости"

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Жаркое лето румынских либералов

21 августа
16:26 2020
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На совместном заседании двух палат парламента была зачитана резолюция, подготовленная Социал-демократической партией, требующая отставки правительства, возглавляемого Людовиком Орбаном, сообщает «Международное румынское радио».

Оппозиция обвиняет либералов в неспособности эффективно управлять страной. Несколькими днями ранее Счетная палата обнаружила на 170 миллионов долларов нарушений при закупке защитных средств и лекарств для борьбы с пандемией коронавируса. Ответственность за это несут исключительно либералы, считают социал-демократы. Они также обвиняют власть в падении уровня жизни населения. В ближайшие несколько дней депутаты должны обсудить возможность отставки кабинета министров, для этого они могут даже прервать свой летний отпуск.

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