На совместном заседании двух палат парламента была зачитана резолюция, подготовленная Социал-демократической партией, требующая отставки правительства, возглавляемого Людовиком Орбаном, сообщает «Международное румынское радио».

Оппозиция обвиняет либералов в неспособности эффективно управлять страной. Несколькими днями ранее Счетная палата обнаружила на 170 миллионов долларов нарушений при закупке защитных средств и лекарств для борьбы с пандемией коронавируса. Ответственность за это несут исключительно либералы, считают социал-демократы. Они также обвиняют власть в падении уровня жизни населения. В ближайшие несколько дней депутаты должны обсудить возможность отставки кабинета министров, для этого они могут даже прервать свой летний отпуск.

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