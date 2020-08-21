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Газета "Кишиневские новости"

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Навальный в коме, его не разрешают транспортировать в Германию

21 августа
15:31 2020
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Госпитализированного оппозиционера Алексея Навального опасаются транспортировать в Германию, врачи не могут прийти к единому мнению, передает ТАСС.

20 августа, во время перелета по маршруту Томск – Москва, Навальному стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где с подозрением на отравление, политика доставили в отделение токсикореанимации. На данный момент Навальный подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме. В соответствии с первым заключением врачей, отравление произошло по вине неустановленного галлюциногена.

Из Германии за Навальным вылетел самолет с бригадой медиков, однако консилиум омских и московских врачей, наблюдающих за развитием ситуации, считает это решение преждевременным.

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