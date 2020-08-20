В течение прошедшего дня, 20 августа, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Дубоссарского района, 76-летний мужчина из Чимишлийского района, 50-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 57-летняя женщина из Резинского района. На вечер 20 августа 22411 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 921 человек умер от инфекции.

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