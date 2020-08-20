Ион Кику лично проверил качество ремонтируемой дороги в селе Милешты Ниспоренского района после того, как местные жители сообщили о допущенных во время работ нарушениях. По дороге в Кишинев после поездки в Бельцы глава кабинета министров решил проверить строительство дороги Пырлица –Ниспорены, которая проходит через с. Милешты. Мэр населенного пункта, с которым встретился премьер, заверил, что работы идут по графику, а нарушений не отмечено.

Мэр рассказал, что на строительстве заняты и местные жители. По его словам, эту дорогу не ремонтировали около четырех десятилетий, а теперь люди даже заинтересованы в приобретении земельных участков близ транспортной магистрали. Ион Кику уточнил, что приехал, чтобы лично проверить качество работ. Премьер отметил, что восстановление дорожной инфраструктуры позволяет правительству способствовать развитию населенных пунктов и приостанавливает исход жителей Молдовы из страны. Стоимость работ на этом участке составляет 95,5 млн леев. Ремонт начался в июне 2019 года и выполнен на 58%. Планируется, что сдача объекта в эксплуатацию состоится до конца 2021 года.

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