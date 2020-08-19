Женщина, получившая разрешение не носить маску, заявила, что из-за травли в интернете боится покидать дом, сообщает ВВС.

Жительница британского города Уитли-Бэй рассказала корреспонденту ВВС, что не может носить маску из-за астмы и дочери, страдающей аутизмом. В силу диагноза дочери, женщина не может оставлять ее дома одну, чтобы та могла узнавать мать, она не должна носить маску при девочке. Во время одного из походов в магазин, она была сфотографирована работниками, и несмотря на то, что попыталась объяснить ситуацию, по которой не может носить маску, была названа «эгоисткой» и выставлена из магазина. На выходе из супермаркета у женщины случился приступ панической атаки. После этого в интернете началась травля женщины.

Ношение маски является обязательным во всех общественных местах Англии для всех граждан, за исключением детей младше 11 лет, людей, страдающих от физических или психических нарушений, ассистирующих глухонемым.

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