Сегодня юбилей, тридцать лет назад на съезде в Комрате было провозглашено создание Гагаузской республики. Она просуществовала четыре года, и на ее основе была сформирована автономия.

По этому случаю к жителям региона и выходцам из него обратилась башкан Ирина Влах. «Историческое решение, принятое 19 августа 1990 года на Съезде гагаузских депутатов всех уровней, стало спасительным для нашего малочисленного народа… Именно благодаря провозглашению Гагаузской республики, спустя три десятилетия мы имеем возможность сохранять наш язык и культуру, реализовывать региональные экономические и социальные программы, укреплять связи с международными партнерами по развитию», – написала Влах в социальных сетях. По ее словам нет такой задачи, которую не смогли бы решить гагаузы в союзе с другими народами, проживающими в стране.

Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа