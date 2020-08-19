Среда, 19 августа 2020, 17:05

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Президента Польши Дуду предостерегли от вмешательства в дела Беларуси

19 августа
13:51 2020
Версия для печати

Бывший президент Польши Александр Квасьневский предупредил действующего главу государства Анжея Дуду от поспешного вмешательства в события, происходящие в Белоруссии, сообщает «Военное обозрение».

Предаваясь воспоминаниям, Квасьневский рассказывает, что в 2004 году, во время украинской «оранжевой революции», он знал лично всех значимых представителей оппозиции, а потому «действовал на известном для себя поле». Повторить все это в Белоруссии сегодня не удастся, потому что у Варшавы нет ни времени на то, ни достаточных активов. Квасьневский предупреждает Дуду: если скоропалительно вмешаться в дела соседней страны, результат может быть прямо противоположным, и к власти придут пророссийские силы, чего Варшаве совсем не надо.

Читайте также: Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа

Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,48–0,63%
EUR19,66–0,77%
GBP21,75–1,01%
UAH0,60–1,36%
RON4,06–0,83%
RUB0,22–1,04%

Курсы валют в MDL на 19.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд