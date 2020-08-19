Бывший президент Польши Александр Квасьневский предупредил действующего главу государства Анжея Дуду от поспешного вмешательства в события, происходящие в Белоруссии, сообщает «Военное обозрение».

Предаваясь воспоминаниям, Квасьневский рассказывает, что в 2004 году, во время украинской «оранжевой революции», он знал лично всех значимых представителей оппозиции, а потому «действовал на известном для себя поле». Повторить все это в Белоруссии сегодня не удастся, потому что у Варшавы нет ни времени на то, ни достаточных активов. Квасьневский предупреждает Дуду: если скоропалительно вмешаться в дела соседней страны, результат может быть прямо противоположным, и к власти придут пророссийские силы, чего Варшаве совсем не надо.

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