19 августа День Ангела у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Василия, Дмитрия, Ивана, Митрофана, Михаила, Никанора, Петра.

Загадочные и на редкость удачливые, рожденные в этот день наделены от природы массой различных талантов. Они обаятельны, что позволяет им легко сходиться с людьми, быстро обрастать приятелями и друзьями. Именинники 19 августа самостоятельные и целеустремленные, потому добиваются успехов довольно легко. Для них важен социальный статус и реализованность, потому все свои действия рожденные в этот день тщательно планируют, чтобы при минимальных затратах достичь максимальных успехов. Чем больше своих талантов они раскроют, там счастливее сложится их жизнь.

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Поздравляем именинников!

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