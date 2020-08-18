Луна в знаке Дева. Многим захочется «расправить крылья»

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 19 августа?

День будет интересным – многим захочется «расправить крылья» и вдохнуть полной грудью сладкий воздух свободы. Но не торопитесь, это лишь первый день нового лунного месяца, а значит сил у вас совсем мало и энергетика слишком слаба. Проведите день в работе, займитесь самосовершенствованием, учёбой, успешными могут быть финансовые операции, но будьте предельно внимательными, так как это Новолуние несет с собой хитрость, обман и искушения. Не стоит рисковать. Бездарным занятием в этот день будет «разбор по косточкам» своих поступков – полезных выводов не сделаете, а эмоционально есть шанс перегрузиться.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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