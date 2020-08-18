Тысячи уставших от пандемии жителей китайского города Ухань без масок собрались в бассейне, чтобы повеселиться на музыкальном фестивале.

Несвойственная 2020 году картина наблюдалась в китайском городе Ухань, откуда начал свое распространение уже порядком надоевший всем вирус Covid-19. Фотографии тысяч собравшихся в огромном аквапарке Wuhan Maya Beach Water Park разлетелись по интернету в считанные секунды. Счастливые молодые люди развлекались без забот, как будто бы и не было долгой самоизоляции.

Полученные кадры разительно отличаются от того, каким был город Ухань еще в январе, когда коронавирус впервые заставил ввести карантин. Пустынные улицы города-призрака без прохожих и любых средств передвижения. Словно все вымерли. С начала апреля в Ухане постепенно стали снимать ограничительные меры, и вот, наконец-то жизнь возвращается к норме.

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