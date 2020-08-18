Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 августа 30789 зараженных
18 августа
21:11 2020
К вечеру 18 августа в Молдове зарегистрированы 412 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2579, из них первичных – 1998, а повторных 581.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 30789 человек.
Из 412 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 14, вспомогательный персонал -1.
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