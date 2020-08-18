Вторник, 18 августа 2020, 00:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 августа 21885 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 августа 21885 излечившихся
18 августа
21:11 2020
Версия для печати

На 18 августа в Молдове подтверждено 30789 случаев заражения новым коронавирусом и 21885 человек прошли лечение. Состояние здоровья 497 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1234 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа

На волне больших денег с 17 по 23 августа 5 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,52+0,30%
EUR19,71+0,79%
GBP21,87+1,31%
UAH0,61+0,44%
RON4,07+0,71%
RUB0,23+0,96%

Курсы валют в MDL на 18.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд