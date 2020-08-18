Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 августа 21885 излечившихся
18 августа
21:11 2020
На 18 августа в Молдове подтверждено 30789 случаев заражения новым коронавирусом и 21885 человек прошли лечение. Состояние здоровья 497 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1234 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака
Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа