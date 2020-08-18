На 18 августа в Молдове подтверждено 30789 случаев заражения новым коронавирусом и 21885 человек прошли лечение. Состояние здоровья 497 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1234 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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