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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии социал-демократы пытаются свалить правительство

18 августа
21:06 2020
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Социал-демократы ведут переговоры с другими парламентскими партиями на предмет поддержки выдвинутого в понедельник вотума недоверия либеральному правительству во главе с Людовиком Орбаном, сообщает «Международное румынское радио».

В двухпалатном парламенте еще не определились, когда депутаты будут обсуждать возможность отставки кабинета министров и когда будут голосовать. Лидер социал-демократов Марчел Чолаку считает, что правящие либералы – обычные болтуны, которые не справляются с вызовами времени. Со своей стороны премьер Орбан назвал оппонентов безответственными людьми и обратил внимание на то, что во время парламентских каникул не может быть инициирована отставка правительства.

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