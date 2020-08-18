Социал-демократы ведут переговоры с другими парламентскими партиями на предмет поддержки выдвинутого в понедельник вотума недоверия либеральному правительству во главе с Людовиком Орбаном, сообщает «Международное румынское радио».

В двухпалатном парламенте еще не определились, когда депутаты будут обсуждать возможность отставки кабинета министров и когда будут голосовать. Лидер социал-демократов Марчел Чолаку считает, что правящие либералы – обычные болтуны, которые не справляются с вызовами времени. Со своей стороны премьер Орбан назвал оппонентов безответственными людьми и обратил внимание на то, что во время парламентских каникул не может быть инициирована отставка правительства.

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