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Газета "Кишиневские новости"

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Что ответит Майя Санду на неудобные вопросы Корнелиу Фуркулицэ?

Что ответит Майя Санду на неудобные вопросы Корнелиу Фуркулицэ?
18 августа
12:41 2020
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Для лидера ПДС Майи Санду свободной является только та пресса, которая распространяет ее точку зрения и позицию партии, которую она возглавляет

Такое мнение высказал лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, ответив на угрозу лидера ПДС подать в суд на СМИ, опубликовавшие информацию о том, что, будучи премьером, Санду дала «зеленый свет» поправкам в Земельный кодекс, позволяющим иностранцам покупать сельхозугодия в Молдове. Социалист считает, что вместо того, чтобы ответить на вопросы о том, как сельхозпроизводителей поддерживали в период, когда Санду возглавляла правительство, она истерично угрожает средствам массовой информации.

«Примечательно, что Майя Санду угрожает прессе судом только за то, что они распространили информацию с нашего брифинга для СМИ. Позор такому «про-европейскому политику», каким себя позиционирует Майя Санду. Для нее не важны свобода выражения и свобода СМИ. Для нее пресса является свободной только тогда, когда она распространяет ее позицию и партии, которую она возглавляет. В мой адрес в СМИ звучали оскорбления, много лжи и клеветы. С прессой надо общаться, объяснять, а не подавать постоянно в суд только потому, что тебе не нравится новость, в которой ты упомянут», – написал Фуркулицэ.

Председатель парламентской фракции ПСРМ заявил, что Санду обиделась на правду о том, что она закрыла свыше 200 школ, будучи министром образования, и поддержала в правительстве ликвидацию значительного числа больниц.

«И это чистая правда, которую хорошо знают граждане. Но вернемся к аграриям. Майя Санду настойчиво избегает говорить о том, что она сделала для сельхозпроизводителей. В таких условиях, я вынужден призвать Майю Санду ответить гражданам (не мне, а людям нашей страны) на несколько вопросов: В период, когда занимали пост премьер-министра, вы посещали фермеров на севере страны, чей урожай был уничтожен градом? Какова сумма компенсаций, выплаченных правительством Санду фермерам, которые пострадали из-за града в прошлом году? Каков был размер бюджета субсидий в сельском хозяйстве в период вашего мандата как главы кабинета министров? Скажите ясно, считаете ли вы, что иностранные граждане должны получить право покупать сельхозугодия в Молдове? Граждане страны заслуживают ответа на эти вопросы. Смелее, будьте искренней!» – обратился к Санду через соцсети Корнелиу Фуркулицэ.

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