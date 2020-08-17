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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США придумали способ исследовать бактерии в пищеварительном тракте

17 августа
21:11 2020
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Это можно сделать с помощью специальной капсулы

Ученые из американского университета Пердью изобрели специальную капсулу, с помощью которой можно собрать бактерии непосредственно в желудочно-кишечном тракте, в любом его отделе, где нужно будет врачу.

Капсула – не больше таблетки, ее нетрудно проглотить. При этом капсула настраивается для изучения конкретного участка кишечника. Она снабжена биорастворимым колпачком, который разлагается под воздействием кишечных ферментов. А содержимое капсулы собирает бактерии.

Капсула выходит из кишечника естественным путем, после чего передается в лабораторию для изучения. По мнению специалистов, этот метод гораздо более информативный, чем те, что применялись до сих пор, и, к тому же, недорогой: одна капсула обойдется примерно в доллар, сообщает «Medical Xpress».   

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