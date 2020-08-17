Это можно сделать с помощью специальной капсулы

Ученые из американского университета Пердью изобрели специальную капсулу, с помощью которой можно собрать бактерии непосредственно в желудочно-кишечном тракте, в любом его отделе, где нужно будет врачу.

Капсула – не больше таблетки, ее нетрудно проглотить. При этом капсула настраивается для изучения конкретного участка кишечника. Она снабжена биорастворимым колпачком, который разлагается под воздействием кишечных ферментов. А содержимое капсулы собирает бактерии.

Капсула выходит из кишечника естественным путем, после чего передается в лабораторию для изучения. По мнению специалистов, этот метод гораздо более информативный, чем те, что применялись до сих пор, и, к тому же, недорогой: одна капсула обойдется примерно в доллар, сообщает «Medical Xpress».

Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа

На волне больших денег с 17 по 23 августа 5 знаков зодиака