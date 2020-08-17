Для этого предлагается пересаживать здоровые клетки в больные глаза

Специалисты Инженерного университета Торонто предложили делать инъекции двух видов клеток непосредственно в сетчатку поврежденного глаза. Ее отмирание в задней части глаза является одной из самых частых причин потери зрения.

Собственно, эксперименты по пересадке в больной глаз здоровых клеток проводились давно. Но зачастую организм отторгал инородную ткань. Теперь же ученые решили использовать гидрогель – искусственный биоматериал. Он сокращает воспаление и улучшает заживление тканей после пересадки. А когда здоровые клетки приживаются, гидрогель в организме рассасываются.

Пока новая методика протестирована на лабораторных мышах. У тех, кому вводили сразу два вида здоровых клеток, было отмечено улучшение зрения примерно на десять процентов, тогда как при введении другой группе лишь одного вида ситуация не изменилась.

Теперь предстоит провести испытания на других животных, а затем перейти к клиническим испытаниям на людях, сообщает «Eurek Alert».

Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа

На волне больших денег с 17 по 23 августа 5 знаков зодиака