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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 августа 21543 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 августа 21543 излечившихся
17 августа
20:06 2020
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На сегодняшний день в стране 21543 человек прошли лечение и 908 умерли от инфекции COVID-19. На 17 августа в Молдове подтверждено 30377 случаев заражения новым коронавирусом, из них 1678 – в Приднестровье.  Состояние здоровья 470 инфицированных – тяжелое (в том числе 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1302 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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