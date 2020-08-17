На сегодняшний день в стране 21543 человек прошли лечение и 908 умерли от инфекции COVID-19. На 17 августа в Молдове подтверждено 30377 случаев заражения новым коронавирусом, из них 1678 – в Приднестровье. Состояние здоровья 470 инфицированных – тяжелое (в том числе 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1302 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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