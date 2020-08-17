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Газета "Кишиневские новости"

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Официально! Бывший король Испании в ОАЭ

Официально! Бывший король Испании в ОАЭ
17 августа
20:06 2020
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Королевский двор Испании подтвердил, что бывший король Испании Хаун Карлос I находится в ОАЭ с 3-го августа, передают ВВС.

3-го августа бывший король Испании сделал шокирующее заявление, что покидают родную страну. По мнению многих такое решение было спровоцировано расследованием дела о коррупции при участии членов королевской семьи. Ранее бывший монарх был замечен в ОАЭ, однако ни он сам, ни его родственники не давали комментариев. 82-летний Хуан Карлос отправился в ОАЭ и «остается там», заявила пресс-служба королевского дома.

Финансы бывшего монарха находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов из-за расследования. Сам Хуан Карлос отрицает любую причастность к незаконным действиям и утверждает, что будет доступен, если следователям потребуется его допросить.

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