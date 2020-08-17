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Газета "Кишиневские новости"

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Экономика Японии стремительно идет ко дну

Экономика Японии стремительно идет ко дну
17 августа
20:01 2020
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Экономика Японии переживает самое быстрое квартальное падение из всех ранее зафиксированных, пока борьба с пандемией коронавируса продолжается, сообщают ВВС.

По последним данным ООН Япония занимала третье место в рейтинге экономик мира, однако прямо сейчас страна восходящего солнца наблюдает квартальное падение ВВП на 7,8% за период апрель-июнь, что составляет 27,8% годового падения. Цифры, предоставленные японским правительством, служат лишним предупреждением с каким экономическим кризисом придется столкнуться всему остальному миру.

Последний раз в Японии наблюдалось подобное квартальное падение ВВП разве что в 1955 году. Пандемия существенно ударила по экспорту, что оказало дополнительное давление на экономику страны, после увеличения налогов на 10% в прошлом году.

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