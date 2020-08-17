Президент Белоруссии Александр Лукашенко был вынужден остановить свое выступление на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), после того как рабочие освистали его, сообщает ТАСС.

Во время выступления Александра Лукашенко на МЗКТ, колонна из 2 тысяч работников столичных предприятий подошла к проходной завода. В ходе диалога с толпой, Лукашенко заявил, что не собирается ничего делать под давлением и напомнил бастующим о том, что всякое действие имеет свои последствия. После этого президент был освистан толпой и под крики «Уходи!» покинул трибуну.

Напомним, что с момента начала массовых протестов в Белоруссии, после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 9-го августа, в стране прошли Марши свободы и началась общенациональная забастовка.

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