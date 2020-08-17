Понедельник, 17 августа 2020, 16:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Минске началась забастовка журналистов

17 августа
15:56 2020
Версия для печати

Сегодня, 17-го августа, в Белоруссии началась общенациональная забастовка, к которой присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании, сообщает местный ресурс TUT.by.

Учреждение Белтелерадиокомпания объединяет в себе основные государственные телеканалы и радиостанции Белоруссии. Уже в 9 утра перед входом в здание компании собралось 100 сотрудников, подавших заявления об увольнении. В эфире телеканала Беларусь-1 транслируют повторы уже вышедших новостных выпусков.

Бастующие журналисты требуют отмены цензуры СМИ и прекращения насилия над мирными гражданами.

Читайте также: На волне больших денег с 17 по 23 августа 5 знаков зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,62–0,40%
EUR19,71–0,36%
GBP21,75–0,55%
UAH0,61–0,18%
RON4,08–0,32%
RUB0,23–1,19%

Курсы валют в MDL на 17.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд