Сегодня, 17-го августа, в Белоруссии началась общенациональная забастовка, к которой присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании, сообщает местный ресурс TUT.by.

Учреждение Белтелерадиокомпания объединяет в себе основные государственные телеканалы и радиостанции Белоруссии. Уже в 9 утра перед входом в здание компании собралось 100 сотрудников, подавших заявления об увольнении. В эфире телеканала Беларусь-1 транслируют повторы уже вышедших новостных выпусков.

Бастующие журналисты требуют отмены цензуры СМИ и прекращения насилия над мирными гражданами.

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