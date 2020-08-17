На пороге очередного Новолуния, которое наступит 19 августа, мы полны надежд. Кто-то мечтает, что с приходом нового лунного месяца жизнь станет лучше, легче, интереснее. Растущая Луна прибавит сил, чтобы справиться с проблемами, которые осложняют наше сегодня. Каким же будет Новолуние 19 августа, и что оно принесет каждому знаку зодиака.

Сейчас на небосклоне ситуация не самая радужная. Ретроградность Юпитера, Сатурна и Плутона в знаке Козерог несут мощный поток энергии, который формирует нашу жизнь, а пару дней назад и Уран вошел в ретроградную фазу, а это значит, что нас начнут напрягать любые рамки – нас захлестнет дух свободы.

Есть ещё одно небесное обстоятельство, которое также отразится на жизни многих из нас – мощное влияние гигантской звезды Альфард (созвездие Гидры), которую называют Сердцем Гидры. Альфард вязана со «Змеем Искусителем» и несет людям зло, холодность, обман, хитрость, и конечно искушения.

Но не все так плохо. Каждому знаку зодиака Новолуние действительно несет много добрых перемен и светлых возможностей, просто эти особенности августовского Новолуния нужно помнить и учитывать, принимая решения в этим лунном месяце.

ОВЕН

Овнам захочется новизны, избавления от чего-то старого, привычного. Не рубите с плеча, ограничьтесь ревизией гардероба – раздайте вещи, которые не носите, и избавьтесь от старых и вредных привычек.

ТЕЛЕЦ

Тельцы – консерваторы, потому к переменам относятся с осторожностью. Но Новолуние несет не просто перемены, а заряд колоссальной энергии, которая позволит Тельцам пересмотреть судьбоносные цели.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы практически всегда наполнены энергией, потому очередная порция для некоторых может быть избыточной. Будьте аккуратны в принятии важных решений, так как бьющая ключом энергия не всегда позволяет адекватно оценивать обстоятельства.

РАК

Ракам новолунная энергия подарит позитивные перемены. Творческим Ракам стоит поискать способ для самовыражения – это может быть новое увлечение или выведение старого хобби на новый уровень.

ЛЕВ

Львы счастливы только в условиях беспредельного обожания. Новолуние дарит вам возможность ощутить себя в центре Вселенной – новые знакомства, неожиданные встречи, многообещающие свидания.

ДЕВА

Новолуние усилит ваши сильные стороны. Пришла пора оценить предложенные проекты и решить, к каким из них стоит приложить свои знания и силы, а какие нужно просто отмести. Время действовать.

ВЕСЫ

Новолуние подарит мощную энергию Весам. Самое время забыть о сложностях при принятии решений. Решительность, переговоры с нужными людьми – и ваши проблемы решены. А затем – долгосрочное планирование.

СКОРПИОН

Скорпионы-упрямцы! Пора подумать о том, что вы делаете не так и что нужно в себе изменить. Новолуние даст достаточно энергии, чтобы скорректировать свое поведение и простить обидчиков. Без этого – тупик.

СТРЕЛЕЦ

Для позитивных и жизнерадостных Стрельцов пришло время перемен. Попробуйте себя в чем-то новом, не имеет значение в какой сфере, новолунная энергия поможет быстро вписаться в удачные обстоятельства.

КОЗЕРОГ

Рациональные Козероги не любят делать лишних телодвижений, они сторонники конкретики и четко поставленных задач. Новолуние поможет избавиться от баласта в жизни – определите то, что мешает.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев важно быть особенными, оригинальными. Новолуние дарит им энергию для перемен. Не достаточно выбросить из жизни старые привычки, вам нужно наработать новые – яркие и значительные.

РЫБЫ

Новолунная энергия дарит Рыбам решительность и обостряет и без того прекрасно развитую интуицию. Рыбы могут четко определить, что мешает их движению вперед и вверх, а Новолуние поможет разрушить любые преграды.