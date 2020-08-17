Председатель парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный примет участие в 13-м Саммите женщин-спикеров парламентов стран – членов Межпарламентского союза (МПС). Саммит, организованный Межпарламентским союзом в сотрудничестве с парламентом Австрии и Организацией Объединенных Наций, состоится 17-18 августа в режиме телеконференции.

Саммит женщин-спикеров обсудит и определит коллективные и индивидуальные действия, необходимые для повышения равенства между мужчинами и женщинами в контексте 25-й годовщины Пекинской декларации и Платформы действий. Повестка дня сосредоточена, в частности, на приоритетных областях, в которых необходимы решительные действия: изменение климата, расширение экономических прав и финансовые возможности женщин, борьба с насилием в отношении женщин и девочек, и его предотвращение.

Зинаида Гречаный выступит с речью перед участниками встречи.

Саммит женщин-спикеров из стран – членов МПС предшествует 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится 19-20 августа.

МПС – крупнейший межпарламентский форум в мире. Четверть всех членов парламентов МПС – женщины.

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