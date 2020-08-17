Сельхозпроизводители Молдовы впервые получат ряд льгот, которые должны компенсировать ущерб, нанесенный засухой и заморозками. Депутат ПСРМ Раду Мудряк, возглавляющий комиссию по сельскому хозяйству, заявил, что рабочая группа, состоящая из представителей парламентских фракций ПСРМ, ДПМ, ПДС и «Платформы DA», совместно с правительством, разработала ряд решений, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный природными катаклизмами аграриям. Народный избранник считает, что теперь самым важным является помощь государства в преодолении кризиса и в подготовке к следующему сельхозсезону. Так, принято решение об использовании НДС для оплаты налогов на зарплату, а также об отсрочке выплаты кредитов, выданных госпредприятиями 2KR и Mecagro. Речь идет о технических займах на сумму в 200 млн леев. Также из фонда интервенций и платежей в сельском хозяйстве будут оплачены проценты по кредитам до 150 тыс. леев. В то же время с коммерческим банками обсуждался вопрос о предоставлении отсрочки по кредитным выплатам. Кроме того, решено выделить еще 100 млн леев к дополнительным 200 млн леев для покрытия ущерба, понесенного сельхозпроизводителями в результате засухи.

«Никогда в Молдове не выделялись такие ресурсы для аграриев, включая и фонд субсидий в размере 1 млрд леев», – заявил Мудряк.

Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству обратился к протестующим сельхозпроизводителям не попадать в капкан политиков, которые используют трагедию для удовлетворения своих собственных амбиций и интересов.

«Мы как партия и фракция не бросили вас на произвол судьбы, как это сделало правительство в прошлом году. Работаем и изыскиваем решения. Общаемся и с внешними донорами, чтобы найти дополнительные ресурсы. Трагедию, с которой столкнулись сельхозпроизводители, кто-то хочет использовать политически. Страна нуждается в хлебе, а не в политических протестах», – заявил депутат от ПСРМ.

Обсуждения относительно поддержки аграриев продолжатся и сегодня в министерстве финансов, а после обеда премьер Ион Кику встретится с представителями МВФ, чтобы проанализировать возможность дополнительных мер помощи аграриям.

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