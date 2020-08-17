Лидер ПДС Майя Санду планирует уничтожить малые фермерские хозяйства, узаконив продажу сельхозугодий иностранцам. Об этом заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в рамках пресс-конференции, напомнив о том, что в прошлом году, будучи во власти ни ПДС, ни Платформа DA ничего полезного не сделали для фермеров.

«Эти две партии в прошлом году были у власти, тогда град нанес ущерб сельхозкультурам. Правительство Санду не предоставило помощь, даже не приехали посмотреть, поговорить. Хочу спросить г-на Слусаря, сколько раз в прошлом году вы были на севере республики, говорили с сельхозпроизводителями и призывали их к протестам? Министр сельского хозяйства в правительстве Санду был самым слабым министром в истории Молдовы. Она предлагала делать муст для детей в школах и детских садах», – заявил Фуркулицэ.

В то же время лидер крупнейшей парламентской фракции напомнил и о том, как Майя Санду, будучи министром образования в правительстве Филата, «оптимизировала» учебные заведения. По его мнению, видимо, такую же процедуру она намерена запустить и в сельском хозяйстве.

«Майя Санду закрыла школы, будучи министром образования. Правительство, частью которого она была, занималось ликвидацией больниц. Хочу сказать фермерам, что эти политические силы не обладают иными решениями, кроме оптимизации. Они считают, что не должно существовать малых фермерских хозяйств, чтобы не платить субсидии. Это станет возможным, если позволить иностранцам покупать землю в Молдове», – заключил Корнелиу Фуркулицэ.

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